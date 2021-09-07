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За які зарплати готові працювати
українці: огляд ринку праці

За які зарплати готові працювати українці: огляд ринку праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 08:13

За які зарплати готові працювати українці: огляд ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, що знає все про гроші, розповідає, якою була середня зарплатня в серпні.

Дивися повний текст За які зарплати готові працювати українці: огляд ринку праці.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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