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За які зарплати готові працювати українці: огляд ринку праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 вер, 2021 08:13
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, що знає все про гроші, розповідає, якою була середня зарплатня в серпні.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 08:14
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