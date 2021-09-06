Сума переказів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 гривню.
Дивися повний текст Рада збільшила суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 13:17
Рада збільшила суму переказів, що не підлягають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада збільшила суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу.
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