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Рада збільшила суму переказів,
що не підлягають...

Рада збільшила суму переказів, що не підлягають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 13:17

Рада збільшила суму переказів, що не підлягають...

Пропонуємо до обговорення:
Сума переказів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 гривню.

Дивися повний текст Рада збільшила суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу.
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