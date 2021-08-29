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Учителям пообіцяли 60 тисяч
гривень - хто отримає

Учителям пообіцяли 60 тисяч гривень - хто отримає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 14:56

Учителям пообіцяли 60 тисяч гривень - хто отримає

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, який дбає про ваші фінанси, розповідає про нову ініциативу уряду.

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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 14:57

Учитель десятиления, столетия... Посмертные премии и звания... Что делать тем, которые учителя-ежедневники? Хоть по пицот добавьте.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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