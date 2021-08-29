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Дивися повний текст Учителям пообіцяли 60 тисяч гривень - хто отримає.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 14:56
Учителям пообіцяли 60 тисяч гривень - хто отримає
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Дивися повний текст Учителям пообіцяли 60 тисяч гривень - хто отримає.
Додано: Чет 09 вер, 2021 14:57
Учитель десятиления, столетия... Посмертные премии и звания... Что делать тем, которые учителя-ежедневники? Хоть по пицот добавьте.
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