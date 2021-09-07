Finance.ua як портал, який знає все про заощадження, розповідає, в які фінустанови українці несуть свої гроші.
Дивися повний текст Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають найбільше заощаджень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 вер, 2021 14:57
Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають найбільше заощаджень.
Додано: Чет 09 вер, 2021 14:57
А де ж наш Ощадбанк? На дні завалявся чи приписали до Привату? А то там внизу рейтингу такі банки що взагалі перший раз чуєш про їх існування.
Зараз переглядають цей форум: moveton і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|