Про це пише "Ціна держави".
Дивися повний текст Через надмірні витрати уряду Україна втрачає 2,7% ВВП щороку.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 20:28
Через надмірні витрати уряду Україна втрачає 2,7% ВВП щороку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через надмірні витрати уряду Україна втрачає 2,7% ВВП щороку.
Додано: Чет 09 вер, 2021 20:28
Правильно. По долгам платить нужно, конечно, а вот на пенсиях, обороне и образовании (и медицине ещё, наверное?) можно и сэкономить.
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