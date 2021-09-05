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Через надмірні витрати уряду
Україна втрачає 2,7% ВВП щороку

Через надмірні витрати уряду Україна втрачає 2,7% ВВП щороку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 20:28

Через надмірні витрати уряду Україна втрачає 2,7% ВВП щороку

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Ціна держави".

Дивися повний текст Через надмірні витрати уряду Україна втрачає 2,7% ВВП щороку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 20:28

Правильно. По долгам платить нужно, конечно, а вот на пенсиях, обороне и образовании (и медицине ещё, наверное?) можно и сэкономить.
moveton
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