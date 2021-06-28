Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна24.
Дивися повний текст Радник голови Офісу Президента порадив не чекати держпенсії і відкладати 4% зарплати.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:48
Радник голови Офісу Президента порадив не чекати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Радник голови Офісу Президента порадив не чекати держпенсії і відкладати 4% зарплати.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:49
Если откладывать 5 процентов о зп.
Это 60 процентов год.
За 40 лет можно отложить 24 полных зарплаты.
Интересно что можно сделать с 24 зарплатами, кроме как прожить два года.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:22
konstantin-s , да еще и эти 5% надо как-то инвестировать, а то лет через 20 эти деньги ничего не будут стоить. Был популярный инструмент инвестиций - депозит, но сейчас уже процент не покрывает даже инфляцию.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:12
Особенно с минималки которая чистая в районе 4800грн,5% это 240грн в месяц а за год выйдет почти 3000грн целое состояние,можно вообще через пару лет таких накоплений отправляется на пенсию и шиковать путешествую по всему миру)))
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:18
Re: Радник голови Офісу Президента порадив не чекати...
А НОЛОГИ и ЕСВ я по-прежнему должен уплачивать, а, твари ? Если вы даже базовый "функционал" государства не в состоянии обеспечить.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:33
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:15
Чукав имелл ввиду по 4 % отрывать и сразу ложить на накопительный в банкъ. То да, заживемо.
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