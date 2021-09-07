RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки українці
заборгували за комуналку

Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25

Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше українці заборгували за газ і його розподіл.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95325
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25

А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:50

  0mage0 написав:А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.

Не вимикають, борги це основа кабальної економики.
Прораб
 
Повідомлень: 179
З нами з: 02.03.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:01

  Прораб написав:
  0mage0 написав:А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.

Не вимикають, борги це основа кабальної економики.

Ну я бачив обуреного клієнта в Київських Енергетичних Послугах, який казав, що йому вимкнули електрику. І мені приходив лист, коли трошки затягнув з оплатою, що через 10, здається, днів, вимкнемо. Блефували?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:06

  0mage0 написав:
  Прораб написав:
  0mage0 написав:А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.

Не вимикають, борги це основа кабальної економики.

Ну я бачив обуреного клієнта в Київських Енергетичних Послугах, який казав, що йому вимкнули електрику. І мені приходив лист, коли трошки затягнув з оплатою, що через 10, здається, днів, вимкнемо. Блефували?

По поверхах лежать платіжки в яких по 800 - 1000 грн. боргу, не вимикають, якщо вимкнути то нема чого нараховувати, тобто і не заплатять більше того що вже є.
А борги скирдують, постачальникам це вигідно а законодавста в нас нема.
Прораб
 
Повідомлень: 179
З нами з: 02.03.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають...
R2 » Чет 09 вер, 2021 14:57
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 вер, 2021 16:07
nmukrpost2021
За які зарплати готові працювати українці: огляд ринку праці
R2 » Чет 09 вер, 2021 08:13
2 210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 вер, 2021 14:02
moveton
Гетманцев повідомив, скільки українців подали декларації...
R2 » Вів 07 вер, 2021 15:54
4 484
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 вер, 2021 10:59
Миша-клиент

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.