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Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше українці заборгували за газ і його розподіл.
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R2
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Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25
А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 10:50
0mage0 написав:
А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.
Не вимикають, борги це основа кабальної економики.
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Прораб
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Додано: Суб 11 вер, 2021 11:01
Прораб написав: 0mage0 написав:
А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.
Не вимикають, борги це основа кабальної економики.
Ну я бачив обуреного клієнта в Київських Енергетичних Послугах, який казав, що йому вимкнули електрику. І мені приходив лист, коли трошки затягнув з оплатою, що через 10, здається, днів, вимкнемо. Блефували?
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Додано: Суб 11 вер, 2021 11:06
0mage0 написав: Прораб написав: 0mage0 написав:
А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.
Не вимикають, борги це основа кабальної економики.
Ну я бачив обуреного клієнта в Київських Енергетичних Послугах, який казав, що йому вимкнули електрику. І мені приходив лист, коли трошки затягнув з оплатою, що через 10, здається, днів, вимкнемо. Блефували?
По поверхах лежать платіжки в яких по 800 - 1000 грн. боргу, не вимикають, якщо вимкнути то нема чого нараховувати, тобто і не заплатять більше того що вже є.
А борги скирдують, постачальникам це вигідно а законодавста в нас нема.
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Прораб
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