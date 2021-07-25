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Майнінг криптовалюти споживає електрики, як уся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 вер, 2021 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Світові витрати електроенергії на майнінг Bitcoin перевищили річне споживання всієї Фінляндії, де проживає 5,5 млн людей. Вони приблизно дорівнюють споживанню цілого Вашингтона.
Дивися повний текст Майнінг криптовалюти споживає електрики, як уся Фінляндія: висновки вчених
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R2
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Додано: Суб 11 вер, 2021 15:17
А почему зеленые не какают кирпичами про тупую трату энергоресурсов, причем часть из них точно не экологично чистые?
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Джон
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Додано: Суб 11 вер, 2021 15:43
Потому что они таки какают.
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wild2006
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Ірина_, Модератор
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