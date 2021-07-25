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Майнінг криптовалюти
споживає електрики, як уся...

Майнінг криптовалюти споживає електрики, як уся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 15:16

Майнінг криптовалюти споживає електрики, як уся...

Пропонуємо до обговорення:
Світові витрати електроенергії на майнінг Bitcoin перевищили річне споживання всієї Фінляндії, де проживає 5,5 млн людей. Вони приблизно дорівнюють споживанню цілого Вашингтона.

Дивися повний текст Майнінг криптовалюти споживає електрики, як уся Фінляндія: висновки вчених.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 15:17

А почему зеленые не какают кирпичами про тупую трату энергоресурсов, причем часть из них точно не экологично чистые?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 15:43

Re: Майнінг криптовалюти споживає електрики, як уся...

Потому что они таки какают.
wild2006
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