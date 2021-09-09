Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із Маттео Патроне, директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу.
Дивися повний текст Реформи, які уряд України планує розпочати наступного року.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 20:18
Реформи, які уряд України планує розпочати наступного року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реформи, які уряд України планує розпочати наступного року.
Додано: Суб 11 вер, 2021 20:18
Реформа державного управління - це після того, як вони згвалтували Нафтогаз?
Додано: Нед 12 вер, 2021 15:03
Шмыга мог бы рассказать какие стратегии разработаны для увеличения экономической стабильности, куда он планирует инвестировать привлеченные средства?
Или ему лично просто нужны деньги, а уж опосля он решит что с ними делать!))
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