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Як вартість вживаних авто варіюється в залежності від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 вер, 2021 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Німецька платформа з продажу автомобілів mobile.de провела масштабне дослідження стосовно впливу кольору машини на її вартість при перепродажі. Загальний підсумок аналізу - окрас має велике значення. Може навіть більше, ніж багато хто думав.
Дивися повний текст Як вартість вживаних авто варіюється в залежності від кольору
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:00
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