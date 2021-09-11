Як показало дослідження, 68,4% опитаних хотіли б стати власником електрокара.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:04
Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка)
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Дивися повний текст Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка).
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