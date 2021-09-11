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Чи готові українці пересісти
на електрокари (інфографіка)

Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:04

Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Як показало дослідження, 68,4% опитаних хотіли б стати власником електрокара.

Дивися повний текст Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка).
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