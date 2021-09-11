Як показало дослідження, 68,4% опитаних хотіли б стати власником електрокара.
Дивися повний текст Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка).
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:04
Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка).
Додано: Нед 12 вер, 2021 21:23
45,5% опрошенных отметили, что заставить задуматься о покупке электрокара их может экономия на топливе. Как то неудивительно что в этой стране столько людей без мозгов, что б думать о экономии оно должно сначала стоить как авто с ДВС, а пока можно и не думать ничего не потеряете. Тем более цены на ЭЭ тоже подтянут что б думалось лучше.
Додано: Нед 12 вер, 2021 23:30
Re: Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:12
Под машиной авто с ДВС вы подразумеваете Ланос, Авео или бывшую евробляху ? Ходить в лохмотьях и при этом считать всех дебилами это так православно
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:09
Re: Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка
Ну тут уж каждому свое, если мозгов как у тех 45% то вам и снятся такие авто. Речь шла о экономии электричек перед ДВС ну эт для тех кто читать умеет. Берем электро Nissan Leaf новый 30000; полуубитый 15000, почти дохлый акум.9-10 тыс. ДВС за 15000 можно б/у взять HYUNDAI SONATA или Passat B7 и ездить лет 5 и забот не знать. А ланосов себе вообще можете 5 штук взять заработаете хоть когда на металолом будете сдавать. Теслы вообще не беру во внимание с ихними ценами я лучше крузака бы взял. Получается электрички это только понты и неоправданные расходы.
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:41
Re: Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка
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