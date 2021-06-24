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Із вересня вся електроенергія
має продаватися на біржі —...

Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:54

Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі —...

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 вересня 2021 року всі виробники зобов'язані продавати електроенергію на біржі.

Дивися повний текст Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі — Нацкомісія.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:54

А у нас есть рынок электроэнергии?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Із 1 вересня 2021 року всі виробники зобов'язані продавати електроенергію на біржі.

а что тут обговаривать, НКРЭКУ делает то, ради чего этот орган и был создан. :roll:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:09

Интересно, какая цена будет на зелёную электроэнергию, если ее будет определять реальный спрос?
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:12

  PSL написав:Интересно, какая цена будет на зелёную электроэнергию, если ее будет определять реальный спрос?

https://www.oree.com.ua/
Вадим Жураковский
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