Уряд запустив «Велике будівництво» та почав будувати дороги, «щоб не впадати в депресію».
Дивися повний текст Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х, щоб не впадати в депресію».
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:09
Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,...
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Дивися повний текст Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х, щоб не впадати в депресію».
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:10
Как бьі помягче сказать? Во-первьіх, кризис США 1930х єто классический кризис перепроизводства єкономически и промьішленно развитой страньі с наличием огромньіх финансовьіх, сьірьевьіх и трудовьіх ресурсов. Одного золота с Аляски тогда еще бьіли тонньі в Форт Ноксе. Нужен бьіл механизм перезапуска єкономики. Ничего из єтого в Украине нет и близко. Дороги нужньі , но для воюющей страньі, у которой нет патронного завода, программа 'великекрадівництво' - єто нечто запредельное по масштабу лицемрия и воровства.
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