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РНБО розгляне «банкопад»

РНБО розгляне «банкопад»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:21

РНБО розгляне «банкопад»

Пропонуємо до обговорення:
Рада національної безпеки і оборони розгляне питання "банкопаду" і відповідальних за нього осіб.

Дивися повний текст РНБО розгляне «банкопад».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:21

У Коломойского сообщники есть, а дела нет. Чудеса. Может все же лучше про латиницу ;)
Igorten
 
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