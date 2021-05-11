Рада національної безпеки і оборони розгляне питання "банкопаду" і відповідальних за нього осіб.
Дивися повний текст РНБО розгляне «банкопад».
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:21
РНБО розгляне «банкопад»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РНБО розгляне «банкопад».
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:21
У Коломойского сообщники есть, а дела нет. Чудеса. Может все же лучше про латиницу
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