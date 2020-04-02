Авто в Україні

vitaliiangel написав:А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм.
Я кілька років теж так робив, мені сподобались Matador MP 62, нормально і зимою і літом, Європа так і їздить.
В Європі зими загалом (крім скандинавів) мʼякші. За містом в Україні лід - майже норма. Навіть на державних трасах. В містах при раптовому снігу «економісти» на літній та всесезонній влаштовують каріду.
Їзду вже сорок років на ВАЗ 2101, останні десять років Белшина. По Одесі ,по місту виключно на бензині, на поскот чи до моря , не було проблем. Останні два роки не бачив свіжої гуми від білорусів. Єдиний плюс авто - немає за стільки років проблем по кузову. Це не євро пластик .
Дюрі-бачі написав:А як зі споживанням взимку? Бо їхав я з сусідом на його Нісані і паспортні "200 км" через 80 км перетворились в "можна я в тебе в селі підзаряджусь" бо вже лише 15% і до себе ще 30 км не доїду.
1 Не треба вірити написам на парканах... Якщо виробник пише що проїде 200 км на батарейці в 22квт*год - то до цього треба ставитись по філософськи 2 Стандартний розхід 2 тонної машини Літо до 70 км/год, бомж режим по комфорту=13квт/год на 100 км _________________, з комфортом=18квт*год на 100 км _______до 100км/год, бомж режим=20квт*год ___________________, з комфортом=22квт*год Зима мерзнеш як цуцик, 70км/год=18квт*год Зима нормальний пацан,70км/год=25квт*год Зима, таксі , пробіг 20км за годину, зміна 10-12 годин=35 квт*год на 100 км
Авто біток куплено за свої,чи нове в лізинг,чи інший варіант?
Hotab написав:1. Сам ти «бухнув»)) ти що, малюнок не бачиш?)) 2. В Європі вона позиціонується як «олсізон»)
Малюнок хороший але до всесезонки не дотягує.
Рисунок протектора Goodyear Eagle Sport TZ (Гудиер Игл Спорт Ти-Зэд) перешёл по наследству от модели Goodyear Eagle Sport All-Season, которая появилась на североамериканском рынке в 2013 году в качестве всесезонной «обуви» для легковых автомобилей, рассказывает технический специалист Shina.Guide.
Просто тобі звичніші інші малюнки всесезонок, такі собі «кубики»)