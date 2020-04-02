ця вигребе зимою, Goodyear не вигребе.
|
|
|
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Нед 31 бер, 2024 00:09
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:02
Re: Авто в Україні
отута есть сайт где все уже посчитано
Додано: Чет 04 кві, 2024 09:08
Запрошуємо до обговорення👇
Марки легкових автомобілів, які найбільше продавались у 2023 році за версією OLX
Шановні форумчани, чи багато автомобілістів серед вас? Якій марці надаєте перевагу? Чи купували нещодавно новий автомобіль, або, можливо, перший? Чи вважаєте, що не на часі?
|