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Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:09

  Hotab написав:Дивись, ось Goodyear Eagle Sport all season

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А ось TZ
Зображення

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ця вигребе зимою, Goodyear не вигребе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:02

Re: Авто в Україні

отута есть сайт где все уже посчитано
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:08

Запрошуємо до обговорення👇

Марки легкових автомобілів, які найбільше продавались у 2023 році за версією OLX

Шановні форумчани, чи багато автомобілістів серед вас? Якій марці надаєте перевагу? Чи купували нещодавно новий автомобіль, або, можливо, перший? Чи вважаєте, що не на часі?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:09

Шановні форумчани, запрошую до обговорення:
Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 12:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування

Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:41

от звідки приток валюти був останні дні

Небачений ажіотаж: українці за 2 дні спустошили всі автосалони, – видання Аutoconsulting.

Люди поспішають придбати авто, які є в наявності, до запровадження 15% військового збору при першій реєстрації автомобіля.

https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=56826
Xenon
 
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