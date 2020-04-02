ця вигребе зимою, Goodyear не вигребе.
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Нед 31 бер, 2024 00:09
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:02
Re: Авто в Україні
отута есть сайт где все уже посчитано
Додано: Чет 04 кві, 2024 09:08
Запрошуємо до обговорення👇
Марки легкових автомобілів, які найбільше продавались у 2023 році за версією OLX
Шановні форумчани, чи багато автомобілістів серед вас? Якій марці надаєте перевагу? Чи купували нещодавно новий автомобіль, або, можливо, перший? Чи вважаєте, що не на часі?
Додано: Пон 29 кві, 2024 20:09
Шановні форумчани, запрошую до обговорення:
Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Додано: Чет 23 тра, 2024 12:57
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину
В Україні збільшать штрафи за неправильне паркування
Згодні з таким підвищенням? Чи матиме таке рішення вплив на порушників та ситуацію з паркуванням в цілому?
Додано: Пон 22 лип, 2024 13:41
от звідки приток валюти був останні дні
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