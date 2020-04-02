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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:41

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???

одно время в Киеве было полно лиф такси. Сейчас уже нет. Общался с таксистом говорит из-за сложностей с зарядкой. Электричка хорошо для себя любимого если 1й этаж или есть где заряжать.

Будівельник власним прикладом розбиває цю маячню.
Просто крім Ліфів, які перші застрибнули в цю нішу, зараз маса конкурентів.
І Volt, і Фокус , і китайців повно. І все це в ніші «до10 кує», яка є ідеальною для таксі по співвідношенню вкладення/вихлоп.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:50

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???

одно время в Киеве было полно лиф такси. Сейчас уже нет. Общался с таксистом говорит из-за сложностей с зарядкой. Электричка хорошо для себя любимого если 1й этаж или есть где заряжать.

Проблема с быстрой зарядкой по 15+++грн Квт/ч на заправках типа ОККО, где платишь за время, что ты занимаешь "шланго"-провод и от этой проблемы эксплуатация дизеля или малолитражки на газу становится выгоднее этих "продвинутых" заправок?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:54

Авто в Україні

барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???

одно время в Киеве было полно лиф такси. Сейчас уже нет. Общался с таксистом говорит из-за сложностей с зарядкой. Электричка хорошо для себя любимого если 1й этаж или есть где заряжать.

Проблема с быстрой зарядкой по 15+++грн Квт/ч на заправках типа ОККО, где платишь за время, что ты занимаешь "шланго"-провод и от этой проблемы эксплуатация дизеля или малолитражки на газу становится выгоднее этих "продвинутых" заправок?
Не всякі електрички підтримують швидку зарядку, і тому вона займає купу часу.
А зарядні станції не тільки на заправках, навіть на паркінгах супермаркетів стоять
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:07

  барабашов написав:А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???
Перше - Як визначити наскільки знищене б/у авто?
Я пішов цим шляхом спочатку..
Купив 5 штук Єма Мустанг 2018 року, у всіх на спідометрах було 30000-40000...
По приходу виявилось -чим менше на спідометрі- тим більше реально відкатали (тобто машини пройшли по 150000+ км....
Станом на сьогодні з цих 5 їздить одночано не більше трьох - дві в постійному ремонті...
Друге - таксі повинно мати кілька параметрів по яким вибирається
а - розмір і комфорт салону ( якщо хетч/кросовер то довжина більше 4,20 , якщо седан -4,50 , у всіх інших випадках для міст воно не підійде) Можна їздити в рено зоя по Берегову(там до речі напевно найбільше електротаксі на душу населення :D ) , але з кінця-в кінець - рідко більше 5 хвилин.А спробуйте ноги під шию в Києві чи в корках Львав?
Те саме до ай ді3 , кона , фольк ап і так далі.
б - розмір батарейки повинен бути 50+.. краще 60+...
Таке просте зауваження
Таксі, 12 годин робочий день , пічка їсть 3квт потужності, батарейка 40 квт*год - скільки проїдете кілометрів? Правильно 0.
в - чим менша батарейка тим частіше на зарядку..і тут також проблема. Найкраще батарея авто працює при зарядах/розрядах 0,3с..тобто батарейка 38ктв*год - значить її можна заряжати з потужністю в 2с=76 квт і зарядити (теоретично за пів години) - а практично срака батарейці прийде за 500 циклів такої зарядки
г - чим менша батарейка - тим більше циклів вона пройде на ту саму кількість кілометрів ( а батареї , особливо якщо заряжати через швидку-рідко переживуть 1000 циклів.
Так от
38квт*год батарейка-це максимум 130 км в таксовому режимі( багато сидимо , мало їдемо) і 1000 циклів для неї це 130 000 км..а окупність авто 150 000 , а ще й заробляти колись треба
60квт*год батарейка це 250 км в таксовому режимі і 1500 циклів(потужність заряд/розряд для такої батарейки - легший тому служить довше) тоді 1500*250=375000 км..

І ще море інших пояснень.
budivelnik
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