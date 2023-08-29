Авто в Україні

serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.
serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.
Страховку краще було робити або через монобанк, або додаток фішка від окко, з кешбеком 20%. Перед новим роком обьєм 2.4 коштував 3200 грн з поверненням на карту +-600 грн, зараз перевірив 6200, та повертають 200. Та на саправді, ті хто обіцяв тримати ціни лізуть в кишені пересічинх все глибше по всім напрямкам...
Slon_Nosov написав:Та на саправді, ті хто обіцяв тримати ціни лізуть в кишені пересічинх все глибше по всім напрямкам...
летом будет веселее. бенз 90-100 (вернули акцизы которые были + стремительный рост акцизов) электро 10 грн/квт (за чей же счет будут восстанавливать электростанции? за наш) газ 15 000 за 1000 кубов (потому что потому) вода х3 в цене (аналогично)
ну и соотвестсвенно все это отображается в ценах на продукты
Востаннє редагувалось Олежан в Сер 08 січ, 2025 17:42, всього редагувалось 2 разів.