Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:54

  serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.

https://shop.pzu.com.ua/osago/index?ord ... pp=5137200
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:58

  Vadim_ написав:
  serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.

https://shop.pzu.com.ua/osago/index?ord ... pp=5137200

Сходил по ссыпке. 5400 грн увидел. При смене города цена не меняется. Интересно.

Заметил ваше подчеркивание про франшизу. Вы нашли вариант с ненулевой франшизой ? Раньше всегда их выбирал. Виду что из нет больше
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 08 січ, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:01

Страховку краще було робити або через монобанк, або додаток фішка від окко, з кешбеком 20%.
Перед новим роком обьєм 2.4 коштував 3200 грн з поверненням на карту +-600 грн, зараз перевірив 6200, та повертають 200.
Та на саправді, ті хто обіцяв тримати ціни лізуть в кишені пересічинх все глибше по всім напрямкам... :cry:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:34

  Bolt написав:
  Vadim_ написав:
  Олежан написав:парни. немного флуда.
вы видели цены на ОСАГО 25году?
если обычное авто - 6000+ грн/год
если такси ам?)

Обычное авто , это до 1600 см3, 4600грн/год.
да , подорожало


Кроме того, мусора теперь могут страховку при любой проверке доков проверять, а не только при составлении административки.


камеры теперь в автоматическом режиме лупят штрафы если нет осаго :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Slon_Nosov написав:Та на саправді, ті хто обіцяв тримати ціни лізуть в кишені пересічинх все глибше по всім напрямкам...


летом будет веселее.
бенз 90-100 (вернули акцизы которые были + стремительный рост акцизов)
электро 10 грн/квт (за чей же счет будут восстанавливать электростанции? за наш)
газ 15 000 за 1000 кубов (потому что потому)
вода х3 в цене (аналогично)

ну и соотвестсвенно все это отображается в ценах на продукты
Востаннє редагувалось Олежан в Сер 08 січ, 2025 17:42, всього редагувалось 2 разів.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:39

  Олежан написав:
  Bolt написав:
  Vadim_ написав:Обычное авто , это до 1600 см3, 4600грн/год.
да , подорожало


Кроме того, мусора теперь могут страховку при любой проверке доков проверять, а не только при составлении административки.


камеры теперь в автоматическом режиме лупят штрафы если нет осаго :mrgreen:

Звиздежь. Пока. Ещё не настроили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Звиздежь. Пока. Ещё не настроили.

В МТСБУ подтвердили, что с 1 февраля дорожные камеры будут штрафовать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:12

  Олежан написав:
  Bolt написав:Звиздежь. Пока. Ещё не настроили.

В МТСБУ подтвердили, что с 1 февраля дорожные камеры будут штрафовать

Як вони будуть вираховувати тих, хто и має право не купляти осаго? Тих же УБД-ників.
А наприклад УБД-ник сів на чужу машину.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:17

Re: Авто в Україні

serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой...
Законом заборонили
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:18

Re: Авто в Україні

Slon_Nosov написав:...
Та на саправді, ті хто обіцяв тримати ціни лізуть в кишені пересічинх все глибше по всім напрямкам... :cry:
для СК скссувалм держ.регулювання цін на поліси ОСЦПВ
GALeon
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