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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:20

Re: Авто в Україні

Олежан написав:
  Bolt написав:
  Vadim_ написав:[quote="5808439:Олежан"]парни. немного флуда.
вы видели цены на ОСАГО 25году?
если обычное авто - 6000+ грн/год
если такси ам?)

Обычное авто , это до 1600 см3, 4600грн/год.
да , подорожало


Кроме того, мусора теперь могут страховку при любой проверке доков проверять, а не только при составлении административки.


камеры теперь в автоматическом режиме лупят штрафы если нет осаго :mrgreen:[/quote]http://m.autoconsulting.ua/news/default/view/57830
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:22

Re: Авто в Україні

Hotab написав:
  Олежан написав:
  Bolt написав:Звиздежь. Пока. Ещё не настроили.

В МТСБУ подтвердили, что с 1 февраля дорожные камеры будут штрафовать

Як вони будуть вираховувати тих, хто и має право не купляти осаго? Тих же УБД-ників.
А наприклад УБД-ник сів на чужу машину.
УБД тепер забов'язані купувати
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:29

GALeon
Дякую. Дійсно. За 50%
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