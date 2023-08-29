|
Авто в Україні
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:28
M-Audio
а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе
То что некоторые элементы на машинах, только вышедших по новым поколению/платформам, особенно с китайщины, невозможно дефектовать по позициям и ремонтируются заменой агрегата - в курсе.
То что с гибридом на базе престижного и жутко дорогого кроссовера/седана, после ДТП особенно, лучше не связываться - знаю.
Таких тойот и ниссанов, как делали всего лишь менее 20ти лет назад уже не делают.
Потому что иначе авто, стоившее тогда 50 и более тыс. сейчас с учётом инфляции стоило б .... сами посчитайте.
Эскалейд и Субурбан с такими же Фордами и Крайслерами поэтому так и стоят, там, и часто под двести куе с завода. И пикапы почти столько же тоже. .
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:42
вы говорите про авто или самолёты? я тогда купил новый бюджетний в салоне Ниссан за бумагу поместившуюся в коробку от кроссовок
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:57
Патрол стоил тогда от 52тыс на ручке
Патфайдер от 45 вроде
Навара(купил топовую) была и бомжовая для работы за 37
Все авто НЕ таиландской сборки как сейчас.
Патрол новый сейчас называется Армада и немного другой и намного дороже.
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:07
Альмера её имя ,но на автомате
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:13
Это ж собирательный образ. Конкретно про задний фонарь была история со знаменитым Ford F-150.
Совсем свежая история то-ли про Huyndai, то-ли про Honda, где после замены тормозных колодок потребовалась калибровка, которую можно сделать, как оказалось, только с помощью фирменного ПО с подпиской стоимостью 2000 долларов в год. Ещё раньше в Канаде была потрясающая история про новую электричку, которую владелец чиркнул днищем (то есть корпусом батареи) об бордюр, и решил на всякий случай показать дилеру. Тот заявил, что для данного повреждения возможна только полная замена батареи общей стоимостью с работой то-ли больше, чем стоимость такого же нового автомобиля, то-ли близко к этому. Агрументация отдельно потрясала: несмотря на то, что повреждение явно не было серьёзным и угрожающим, производителем вообще не предусмотрены процедуры оценки и ремонта таких повреждений, а значит дилер не имеет права ничего оценивать, только обязан предлагать замену.
Да и вне автомобильной тематики такого дерьма сейчас валом на каждом шагу. Пару лет назад был громкий скандал, когда компания-производитель электрических локомотивов заблокировала работу локомотивов, когда клиента отказался их обслуживать у производителя по причине дороговизны. Разумеется, без прямого указания на причину. Неисправность, что поделаешь? Бравые хакеры, однако, раскопали код, и наглядно доказали, что данная "неисправность" прошита в коде программного обеспечения и активируется по указанию извне.
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:41
а мне взбрело недавно в голову продать авто
, в котором я меняю лампочки накала ДХО и задних па 100 грн., сам , буду и дальше любоваться красавицей купленной в салоне новой, подустала конешно ,я не про Альмеру проданную в 2014 но .....
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:24
M-Audio написав: BIGor написав:
І автомобілі на продаж - теж овно?
У більшості зараз -- саме так. Створені, щоб від'їздити чотири роки типової лізінгової програми, і з метою не дати можливість нормальної експлуатації в післягарантійний період.
Можливо ви забули про принципи конкуренції і попиту/пропозиції, де овно просто не будуть купляти або тільки з дисконтом?
Всі штучні вади старанно ховаються, щоб не дати викрити справжнє становище до моменту продажу, а далі виробнику все це вже не цікаве. Хіба що змусити володаря це через півроку-рік оформити пару-трійку платних підписок бо "безкоштовний період користування скінчився". А ще згодом той же володілець діздається, що згорівша світлодіодна збірка в задньому фонарі міняється тільки з самим фонарем за 500 доларів, і ще треба баксів двісті на оновлення програмного забезпечення бортового комп'ютера, адже воно там вже "застаріле" і не сумісно із новим контроллером в заміненому фонарі. А володар вже не може відмовитися від купівлі, хоча, якщо б знав це все заздалегідь, сильно би подумав, чи воно йому треба.
А конкуреція -- а що конкуренція? Конкуренція сьогоднішніми днями заеінчується на фразі "зараз всі так роблять".
А нафейхоа, ото оновленя програмного забезпечення, щоб дупу з пункта А в пункт В доставити?
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:28
Bolt написав:
А нафейхоа, ото оновленя програмного забезпечення, щоб дупу з пункта А в пункт В доставити?
Так а що робити, якщо запчастина після заміни не працює, бо комп'ютер в автомобілі її "не бачить"?
Раніше китайці в своїх виробах (не про автомобілі) економили на всьому, що складно виявити одразу на місці, тобто до моменту передачі грошей.
Тепер взагалі всі виробники щось вигадують таке, щоб виріб працював при продажі, але щоб виробник залишав за собою контроль за пристрієм. Вони називають це інноваціями. Коли пристрій безальтернативно залежить від "сервісів" виробника, то з часом він або починає вимагати грошей за продовження можливості користуватись (що під час купівлі не передбачало окремої оплати), або взагалі припиняє "підтримку", тобто іноді можливість навіть увімкнути пристрій стає недоступною, купляйте новий девайс ("ми завжди дбаємо, щоб ви користувались тільки сучасними і безпечними технологіями", ага). А ще буває, що виробник продається якійсь іншій фірмі, і вже вона припиняє обслуговування. Або просто банкрутує. До речі, з якоюсь локальною китайською маркою електромобілів так було. Виробник збанкрутував, сервери вимкнули, а автомобіль, як виявилося, без з'єднання з сервером взагалі не працездатний. Ото радощів було у володільців.
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:22
M-Audio написав:
Ото радощів було у володільців.
Я зараз володію ДВОМА електромобілями збанкрутувавших компаній Айвейс У6 і Фіскер Океан ОНЕ
1 Айвейс був куплений за 18000 ( ціна на Європі була 50000), з пробігом 5000км (зараз 35000км)
Фіскер був куплений за 15000 (ціна при старті продаж в США була 70000, після банкрутства компанії 35000 ) з пробігом 37000км, зараз 45000км
2 В айвейс вкладено в різного роду ремонти і так далі 1000 доларів
В фіскер 2000 доларів..
Станом на зараз автомобілі чудово експлуатуються
3 Цінник на авторіа
айвейс від 25000
фіскер від 20000
Тому страшилки про те що навіть складне авто перетворюєтьсяч в неліквід -це страшилки тих в кого
Тесла має буди дизельною і на механіці...
