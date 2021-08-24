У всіх містах України дуже важливо надати транспортне рішення в частині оплати за проїзд, особливо це стосується категорії пільговиків.
Дивися повний текст Пільговиків пропонують ідентифікувати в громадському транспорті.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 18:20
Пільговиків пропонують ідентифікувати в громадському...
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Дивися повний текст Пільговиків пропонують ідентифікувати в громадському транспорті.
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