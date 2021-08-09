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У Світовому банку запропонували
джерела коштів на...

У Світовому банку запропонували джерела коштів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:29

У Світовому банку запропонували джерела коштів на...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальний рівень може бути введений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, співробітником і Урядом.

Дивися повний текст У Світовому банку запропонували джерела коштів на накопичувальні пенсії українців.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:29

Уже в сберегательном банке сберегли, теперь в накопительных фондах накопим...
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