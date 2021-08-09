Накопичувальний рівень може бути введений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, співробітником і Урядом.
Дивися повний текст У Світовому банку запропонували джерела коштів на накопичувальні пенсії українців.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 21:29
У Світовому банку запропонували джерела коштів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Світовому банку запропонували джерела коштів на накопичувальні пенсії українців.
Додано: Пон 13 вер, 2021 21:29
Уже в сберегательном банке сберегли, теперь в накопительных фондах накопим...
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