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Маск просить персонал працювати
«супер хардкорно», щоб...

Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01

Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав співробітникам у листі, передає reuters.

Дивися повний текст Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб вчасно поставляти Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01

Смешно, на его заводам сборщикам платят минималку.
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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