Про це він написав співробітникам у листі, передає reuters.
Дивися повний текст Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб вчасно поставляти Tesla.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01
Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб вчасно поставляти Tesla.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|