Польща відмовляється від російського газу

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правильно. Ключевое слово там - долго-. Там на 20-30 лет контракты. Вспомним историю. Условно "позавчера", мы воевали с заклятыми врагами турками, потом с ляхами, "вчера" с немцами, а сегодня они все наши друзья, а рф и путин главные негодяи. А "завтра", через 20-30 лет, снова будет все иначе. РФ с карты мира не переедет, максимум поменяет название И такое длительное время воевать с ними никто не будет - это невозможно ресурсно. И это реальная политика, кто бы что не говорил.
summacut написав:Перейдут на сланец из штатов по 1000$. Дорого, конечно, но что не сделаешь ради гэтьвидмосквы.
для того чтобы полноценно перейти, следует построить "Атлантический поток"
Он уже построен. ЛНГ терминал в Свиноуйсьце.
Проектная мощность терминала — 5 миллиардов кубометров природного газа в год, что составляет около одной трети от объёма природного газа, необходимого Польше в течение года. Эта величина может быть увеличена до 7,5 миллиардов кубометров[15], для чего, в частности, нужно построить ещё один резервуар и ещё три испарителя.
Вінничанин 37-річний Сергій Лінько встановив твердопаливний піролізний котел у будинку. Так економить на опаленні. Дотепер користувався газовим.
— За сутки нагорало газу мінімум на "тридцятку", — каже. — А у дровнік вкинув два оберемки дров — і всю добу в хаті жара, температура не опускалася нижче 25 градусів. Ці дрова коштують максимум "десятку". Але газового котла не викидав, приєднав до системи паралельно. https://gazeta.ua/articles/hata-newspap ... ara/595206
Ukrainian написав:Вінничанин 37-річний Сергій Лінько встановив твердопаливний піролізний котел у будинку. Так економить на опаленні. Дотепер користувався газовим.
— За сутки нагорало газу мінімум на "тридцятку", — каже. — А у дровнік вкинув два оберемки дров — і всю добу в хаті жара, температура не опускалася нижче 25 градусів. Ці дрова коштують максимум "десятку". Але газового котла не викидав, приєднав до системи паралельно. https://gazeta.ua/articles/hata-newspap ... ara/595206
Ціни 2014 року
Мой сосед тоже поддался моде 2014 года и установил дополнительно ТТ котёл. Терпения таскать туда дрова-обратно пепел хватило ровно на два месяца. С тех пор топит только газом.
Ukrainian написав:Вінничанин 37-річний Сергій Лінько встановив твердопаливний піролізний котел у будинку. Так економить на опаленні. Дотепер користувався газовим.
— За сутки нагорало газу мінімум на "тридцятку", — каже. — А у дровнік вкинув два оберемки дров — і всю добу в хаті жара, температура не опускалася нижче 25 градусів. Ці дрова коштують максимум "десятку". Але газового котла не викидав, приєднав до системи паралельно. https://gazeta.ua/articles/hata-newspap ... ara/595206
Ціни 2014 року
Мой сосед тоже поддался моде 2014 года и установил дополнительно ТТ котёл. Терпения таскать туда дрова-обратно пепел хватило ровно на два месяца. С тех пор топит только газом.
Есть котлы с автоподачей (и такой же авточисткой) -- только тссс -- соседу ни слова
Все танцы с котлами упираются в деньги. Точного просчета не делал, но прикинув на коленке подозреваю что установка качественного котла, да еще и с автоматической загрузкой потив газа отобьется лет так через 10 если не больше. И накой это нужно ?