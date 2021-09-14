Скільки потрібно працювати в Україні, щоб купити новий iPhone 13.
Дивися повний текст Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 13 (інфографіка).
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27
Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
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Дивися повний текст Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 13 (інфографіка).
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:32
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:36
Re: Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
На 13-й про с не минимальной памятью хотят порядка 70кгрн.
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