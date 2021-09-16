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Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб купити новий iPhone 13.
Дивися повний текст Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 13 (інфографіка)
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R2
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27
Чому нема України на картинці?
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5kopiyok
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:32
5kopiyok написав:
Чому нема України на картинці?
видимо растягивает сильно рисунок по ширине
особенно с хотелками наших цитрусовских барыг
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cohan
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:36
На 13-й про с не минимальной памятью хотят порядка 70кгрн.
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Faceless
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:20
Продать почку и купить 13-й)))
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olic_cdma
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:21
Видимо Украина идёт в ТОР-е после Турции..
Не поместилась?
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Savage Mind
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:05
"За январь – июль 2021 года средняя зарплата в Украине составляла почти 13,5 тысячи гривен." округляем - 500$.
В месяце сколько там рабочих дней, например 22.
iPhone 13 Pro starts at $999.
Выходит 44 дня, да?
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Angelo77
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:07
Зачем нужен яблоФон? Для дэржавы в тэлэфони? Они б еще индекс бутылки коньяка сделали.
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svk_neo
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:58
5kopiyok написав:
Чому нема України на картинці?
Под картинкой есть текст, в котором именно по Украине:
Украина. Цены на смартфон в нашей стране предположительно будут начинаться от 28 тыс. грн. Почти тысячу долларов придется выложить за самую маленькую версию смартфона iPhone 13 mini с экраном в 5,4 дюйма.
За стандартный iPhone 13 с дисплеем 6,1 дюйма – от 30 тыс. грн. Флагманы от Apple iPhone 13 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 13 Pro Max (6,7 дюйма) – от 40 и 44 тыс. грн соответственно.
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yanyura
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