Уряд Польщі заявив про підвищення зарплат з 1 січня 2022 року.
Дивися повний текст Зарплати у Польщі зростуть наступного року.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56
Зарплати у Польщі зростуть наступного року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати у Польщі зростуть наступного року.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56
В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:26
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