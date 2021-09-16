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Зарплати у Польщі
зростуть наступного року

Зарплати у Польщі зростуть наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56

Зарплати у Польщі зростуть наступного року

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Польщі заявив про підвищення зарплат з 1 січня 2022 року.

Дивися повний текст Зарплати у Польщі зростуть наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56

В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:26

  wild2006 написав:В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.

В Украине и цены на результаты местного труда ниже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:46

Gastarbaiter
На продукты в основном, на бытовую технику на машины, мебель, и тд в Польше цены ниже!
smatros
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:06

  Gastarbaiter написав:
  wild2006 написав:В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.

В Украине и цены на результаты местного труда ниже.

Например на что?
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:54

  wild2006 написав:
  Gastarbaiter написав:В Украине и цены на результаты местного труда ниже.

Например на что?

Например, на услуги: стрижка, медицина, транспорт, развлечения. Овощи-фрукты местные (это при том, что НДС на эту группу товаров в Польше минимальный - 5%).
Бензин дешевле в Украине (хотя это скорее влияние акцизов и НДС, а не зарплат).
Gastarbaiter
 
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