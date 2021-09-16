Зарплати у Польщі зростуть наступного року

Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:36

BIGor написав: Стрижка понятно, а вот медицина и транспорт - сравнивать как-то неккоректно. Убитая ржавая газель, которая едет без расписания - конечно она будет дешевле. И так везде, последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2013 году. Что там в Варшаве? Сколько станций открыли с 2013 года?

Медицина в Украине бесплатная, сравнивать скорее всего некорректно. Стрижка понятно, а вот медицина и транспорт - сравнивать как-то неккоректно. Убитая ржавая газель, которая едет без расписания - конечно она будет дешевле. И так везде, последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2013 году. Что там в Варшаве? Сколько станций открыли с 2013 года?Медицина в Украине бесплатная, сравнивать скорее всего некорректно.

wild2006 написав: Картошка на рынке - 9 грн кг, АТБ 7.69.

Польша, LIDL - 0.69zl - 4.75 Картошка на рынке - 9 грн кг, АТБ 7.69.Польша, LIDL - 0.69zl - 4.75

wild2006 написав: Развлечения у нас тоже успешно догоняют польские цены. Тот же сплав на байдарках(я сравнивал) пока еще дешевле у нас, но разница невелика. Развлечения у нас тоже успешно догоняют польские цены. Тот же сплав на байдарках(я сравнивал) пока еще дешевле у нас, но разница невелика.

Ну попробуйте в Польше попасть к врачу по гос. страховке. Скорее болячка сама рассосется. Очереди к профильным врачам или на всякие там МРТ могут быть на месяцы вперед. С медпакетами от сетей клиник тоже не намного лучше ситуация. Так что если сильно прижмет, то придется искать врача за деньги. И тут стоимость приема раза в 2-3 выше, чем в Украине: в Добробуте прием 700-900 грн., в Польше 200-300 злотых.Транспорт... Разный бывает. Сравнивайте с муниципальным транспортом: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро. Готовы ездить в дребезжащем трамвае 80-х годов без кондиционера и низкого пола за 30-40 грн.? А такие тоже еще встречаются в Польше.0.69 зл/кг - это по акции. Хотел взять неделю назад - одно гнилье. Нормальная картоха по 1.5 где-то.Давайте расскажу про цены на развлечения.1 час в батутном центре стоит около 30 злотых. За эти деньги в киевских центрах ребенок может прыгать целый день.Прокат доски SUP в Кракове - 40 злотых/час, в Киеве 150 грн.Боулинг: 130 злотых/час против 500 грн. в Киеве.И т.д.