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Зарплати у Польщі
зростуть наступного року

Зарплати у Польщі зростуть наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56

Зарплати у Польщі зростуть наступного року

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Польщі заявив про підвищення зарплат з 1 січня 2022 року.

Дивися повний текст Зарплати у Польщі зростуть наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56

В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:26

  wild2006 написав:В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.

В Украине и цены на результаты местного труда ниже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:46

Gastarbaiter
На продукты в основном, на бытовую технику на машины, мебель, и тд в Польше цены ниже!
smatros
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:06

  Gastarbaiter написав:
  wild2006 написав:В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.

В Украине и цены на результаты местного труда ниже.

Например на что?
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:54

  wild2006 написав:
  Gastarbaiter написав:В Украине и цены на результаты местного труда ниже.

Например на что?

Например, на услуги: стрижка, медицина, транспорт, развлечения. Овощи-фрукты местные (это при том, что НДС на эту группу товаров в Польше минимальный - 5%).
Бензин дешевле в Украине (хотя это скорее влияние акцизов и НДС, а не зарплат).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:58

Re: Зарплати у Польщі зростуть наступного року

  Gastarbaiter написав:Например, на услуги: стрижка, медицина, транспорт, развлечения.

Стрижка понятно, а вот медицина и транспорт - сравнивать как-то неккоректно. Убитая ржавая газель, которая едет без расписания - конечно она будет дешевле. И так везде, последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2013 году. Что там в Варшаве? Сколько станций открыли с 2013 года?
Медицина в Украине бесплатная, сравнивать скорее всего некорректно.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:02

Re: Зарплати у Польщі зростуть наступного року

Картошка на рынке - 9 грн кг, АТБ 7.69.
Польша, LIDL - 0.69zl - 4.75

Йогурты - 100% дешевле в Польше
Сыры - 100% дешевле в Польше
Ананасы - 100% дешевле в Польше
Мясо - 100% дешевле в Польше
Молоко - 100% дешевле в Польше

У нас дешевле 1) морковь 2) помидор 3) перец(только летом) 4) капуста
Но только если сравнивать магазин/магазин. На рынке можно найти +-=.

Стрижка в городах успешно догоняет Польшу, может уже догнала(30зл).
Из медицины там дороже только зубной, раза в 2-3. В Польше если в твоей семье кто-то работает то у тебя есть страховая медицина от ZUS.
Транспорт дороже но и качество куда выше, в наших поездах кондёра нет в принципе. Про качество поездки в трамвае и говорить-то стыдно, кондёр, интернет, чистота, удобные сидения. Такси где-то так же выйдет.

Развлечения у нас тоже успешно догоняют польские цены. Тот же сплав на байдарках(я сравнивал) пока еще дешевле у нас, но разница невелика.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:36

  BIGor написав:Стрижка понятно, а вот медицина и транспорт - сравнивать как-то неккоректно. Убитая ржавая газель, которая едет без расписания - конечно она будет дешевле. И так везде, последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2013 году. Что там в Варшаве? Сколько станций открыли с 2013 года?
Медицина в Украине бесплатная, сравнивать скорее всего некорректно.

Ну попробуйте в Польше попасть к врачу по гос. страховке. Скорее болячка сама рассосется. Очереди к профильным врачам или на всякие там МРТ могут быть на месяцы вперед. С медпакетами от сетей клиник тоже не намного лучше ситуация. Так что если сильно прижмет, то придется искать врача за деньги. И тут стоимость приема раза в 2-3 выше, чем в Украине: в Добробуте прием 700-900 грн., в Польше 200-300 злотых.
Транспорт... Разный бывает. Сравнивайте с муниципальным транспортом: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро. Готовы ездить в дребезжащем трамвае 80-х годов без кондиционера и низкого пола за 30-40 грн.? А такие тоже еще встречаются в Польше.
  wild2006 написав:Картошка на рынке - 9 грн кг, АТБ 7.69.
Польша, LIDL - 0.69zl - 4.75

0.69 зл/кг - это по акции. Хотел взять неделю назад - одно гнилье. Нормальная картоха по 1.5 где-то.
  wild2006 написав:Развлечения у нас тоже успешно догоняют польские цены. Тот же сплав на байдарках(я сравнивал) пока еще дешевле у нас, но разница невелика.

Давайте расскажу про цены на развлечения.
1 час в батутном центре стоит около 30 злотых. За эти деньги в киевских центрах ребенок может прыгать целый день.
Прокат доски SUP в Кракове - 40 злотых/час, в Киеве 150 грн.
Боулинг: 130 злотых/час против 500 грн. в Киеве.
И т.д.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:03

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Стрижка понятно, а вот медицина и транспорт - сравнивать как-то неккоректно. Убитая ржавая газель, которая едет без расписания - конечно она будет дешевле. И так везде, последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2013 году. Что там в Варшаве? Сколько станций открыли с 2013 года?
Медицина в Украине бесплатная, сравнивать скорее всего некорректно.

Ну попробуйте в Польше попасть к врачу по гос. страховке. Скорее болячка сама рассосется. Очереди к профильным врачам или на всякие там МРТ могут быть на месяцы вперед. С медпакетами от сетей клиник тоже не намного лучше ситуация. Так что если сильно прижмет, то придется искать врача за деньги. И тут стоимость приема раза в 2-3 выше, чем в Украине: в Добробуте прием 700-900 грн., в Польше 200-300 злотых.
Транспорт... Разный бывает. Сравнивайте с муниципальным транспортом: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро. Готовы ездить в дребезжащем трамвае 80-х годов без кондиционера и низкого пола за 30-40 грн.? А такие тоже еще встречаются в Польше.
  wild2006 написав:Картошка на рынке - 9 грн кг, АТБ 7.69.
Польша, LIDL - 0.69zl - 4.75

0.69 зл/кг - это по акции. Хотел взять неделю назад - одно гнилье. Нормальная картоха по 1.5 где-то.
  wild2006 написав:Развлечения у нас тоже успешно догоняют польские цены. Тот же сплав на байдарках(я сравнивал) пока еще дешевле у нас, но разница невелика.

Давайте расскажу про цены на развлечения.
1 час в батутном центре стоит около 30 злотых. За эти деньги в киевских центрах ребенок может прыгать целый день.
Прокат доски SUP в Кракове - 40 злотых/час, в Киеве 150 грн.
Боулинг: 130 злотых/час против 500 грн. в Киеве.
И т.д.

Все так і є... Просто Ви, Gastarbaiter, зажралися :lol:

Ви вже ж 3-й рік в РП? Планів повернутись внаненьку немає чи є?

Так, що послуги вони то дорожче, але імхо є варіанти як і з"економити, і не витратити зайву копійку...
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