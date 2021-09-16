Уряд Польщі заявив про підвищення зарплат з 1 січня 2022 року.
Дивися повний текст Зарплати у Польщі зростуть наступного року.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56
Зарплати у Польщі зростуть наступного року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати у Польщі зростуть наступного року.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56
В Польше минималка после уплаты налогов выше чем средняя в Украине до уплаты налогов, а если эти налоги заплатить то вообще жесть.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:26
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:46
Gastarbaiter
На продукты в основном, на бытовую технику на машины, мебель, и тд в Польше цены ниже!
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:06
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:54
Например, на услуги: стрижка, медицина, транспорт, развлечения. Овощи-фрукты местные (это при том, что НДС на эту группу товаров в Польше минимальный - 5%).
Бензин дешевле в Украине (хотя это скорее влияние акцизов и НДС, а не зарплат).
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:58
Re: Зарплати у Польщі зростуть наступного року
Стрижка понятно, а вот медицина и транспорт - сравнивать как-то неккоректно. Убитая ржавая газель, которая едет без расписания - конечно она будет дешевле. И так везде, последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2013 году. Что там в Варшаве? Сколько станций открыли с 2013 года?
Медицина в Украине бесплатная, сравнивать скорее всего некорректно.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:02
Re: Зарплати у Польщі зростуть наступного року
Картошка на рынке - 9 грн кг, АТБ 7.69.
Польша, LIDL - 0.69zl - 4.75
Йогурты - 100% дешевле в Польше
Сыры - 100% дешевле в Польше
Ананасы - 100% дешевле в Польше
Мясо - 100% дешевле в Польше
Молоко - 100% дешевле в Польше
У нас дешевле 1) морковь 2) помидор 3) перец(только летом) 4) капуста
Но только если сравнивать магазин/магазин. На рынке можно найти +-=.
Стрижка в городах успешно догоняет Польшу, может уже догнала(30зл).
Из медицины там дороже только зубной, раза в 2-3. В Польше если в твоей семье кто-то работает то у тебя есть страховая медицина от ZUS.
Транспорт дороже но и качество куда выше, в наших поездах кондёра нет в принципе. Про качество поездки в трамвае и говорить-то стыдно, кондёр, интернет, чистота, удобные сидения. Такси где-то так же выйдет.
Развлечения у нас тоже успешно догоняют польские цены. Тот же сплав на байдарках(я сравнивал) пока еще дешевле у нас, но разница невелика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:36
Ну попробуйте в Польше попасть к врачу по гос. страховке. Скорее болячка сама рассосется. Очереди к профильным врачам или на всякие там МРТ могут быть на месяцы вперед. С медпакетами от сетей клиник тоже не намного лучше ситуация. Так что если сильно прижмет, то придется искать врача за деньги. И тут стоимость приема раза в 2-3 выше, чем в Украине: в Добробуте прием 700-900 грн., в Польше 200-300 злотых.
Транспорт... Разный бывает. Сравнивайте с муниципальным транспортом: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро. Готовы ездить в дребезжащем трамвае 80-х годов без кондиционера и низкого пола за 30-40 грн.? А такие тоже еще встречаются в Польше.
0.69 зл/кг - это по акции. Хотел взять неделю назад - одно гнилье. Нормальная картоха по 1.5 где-то.
Давайте расскажу про цены на развлечения.
1 час в батутном центре стоит около 30 злотых. За эти деньги в киевских центрах ребенок может прыгать целый день.
Прокат доски SUP в Кракове - 40 злотых/час, в Киеве 150 грн.
Боулинг: 130 злотых/час против 500 грн. в Киеве.
И т.д.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:03
Все так і є... Просто Ви, Gastarbaiter, зажралися
Ви вже ж 3-й рік в РП? Планів повернутись внаненьку немає чи є?
Так, що послуги вони то дорожче, але імхо є варіанти як і з"економити, і не витратити зайву копійку...
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