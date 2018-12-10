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Finance.ua: Sense SuperApp від
Альфа-Банку — що це і як...

Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:12

Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як...

Пропонуємо до обговорення:
Огляд нового банківського додатку
Sense SuperApp — це новий цифровий банк від Альфа-Банку Україна, який прийшов на заміну старому додатку Alfa-Bank Mobile. Новий додаток презентували 26 листопада 2020 року, після чого було кілька оновлень з додаванням функціоналу. Finance.ua вивчив всі його ключові функції і ділиться своїми враженнями. Одразу скажемо, що «Альфа» переосмислила свій підхід до мобільного банкінгу. Це не просто «фасадний ремонт» старої програми, де щось поліпшили, щось «підфарбували», щось поміняли місцями. Sense SuperApp — це інший додаток зі своєю філософією, екосистемою та дизайном.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:12

Да они хоть бы исправили проблему с Шаблонами, точнее с ярлыками шаблонов. Их невозможно удалить.
sashachoko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:12

Користуюсь десь 6 місяців цим додатком.
По всім параметрам він програє, що Монобанку що Привату.
Програє не лише додаток а і сам банк. За будь яку операцію, від банальної щомісячної комісії до виписки по рахунку платиш. Платежів можна уникнути якщо положити на депозит в банку 50 тисяч грн.
Картку брав для кешбеків по рекомендації регулярної підбірки від Finance, але поки в цілому не задоволений.
zenukua1992
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:25

  zenukua1992 написав:Користуюсь десь 6 місяців цим додатком.
По всім параметрам він програє, що Монобанку що Привату.
Програє не лише додаток а і сам банк. За будь яку операцію, від банальної щомісячної комісії до виписки по рахунку платиш. Платежів можна уникнути якщо положити на депозит в банку 50 тисяч грн.
Картку брав для кешбеків по рекомендації регулярної підбірки від Finance, але поки в цілому не задоволений.

Ніяк не можу погодитися - в плані комісій в Альфі майже все можна зробити безкоштовно, на відміну від Привата, де якраз комісії на кожному кроці. І ніякі 50 тис для цього тримати необов'язково
Faceless
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