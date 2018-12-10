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Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Огляд нового банківського додатку
Sense SuperApp — це новий цифровий банк від Альфа-Банку Україна, який прийшов на заміну старому додатку Alfa-Bank Mobile. Новий додаток презентували 26 листопада 2020 року, після чого було кілька оновлень з додаванням функціоналу. Finance.ua вивчив всі його ключові функції і ділиться своїми враженнями. Одразу скажемо, що «Альфа» переосмислила свій підхід до мобільного банкінгу. Це не просто «фасадний ремонт» старої програми, де щось поліпшили, щось «підфарбували», щось поміняли місцями. Sense SuperApp — це інший додаток зі своєю філософією, екосистемою та дизайном.
Дивися повний текст Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як працює
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:12
Да они хоть бы исправили проблему с Шаблонами, точнее с ярлыками шаблонов. Их невозможно удалить.
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sashachoko
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:12
Користуюсь десь 6 місяців цим додатком.
По всім параметрам він програє, що Монобанку що Привату.
Програє не лише додаток а і сам банк. За будь яку операцію, від банальної щомісячної комісії до виписки по рахунку платиш. Платежів можна уникнути якщо положити на депозит в банку 50 тисяч грн.
Картку брав для кешбеків по рекомендації регулярної підбірки від Finance, але поки в цілому не задоволений.
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zenukua1992
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:25
zenukua1992 написав:
Користуюсь десь 6 місяців цим додатком.
По всім параметрам він програє, що Монобанку що Привату.
Програє не лише додаток а і сам банк. За будь яку операцію, від банальної щомісячної комісії до виписки по рахунку платиш. Платежів можна уникнути якщо положити на депозит в банку 50 тисяч грн.
Картку брав для кешбеків по рекомендації регулярної підбірки від Finance, але поки в цілому не задоволений.
Ніяк не можу погодитися - в плані комісій в Альфі майже все можна зробити безкоштовно, на відміну від Привата, де якраз комісії на кожному кроці. І ніякі 50 тис для цього тримати необов'язково
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:11
sashachoko написав:
Да они хоть бы исправили проблему с Шаблонами, точнее с ярлыками шаблонов. Их невозможно удалить.
Ярлик Київстар маєте на увазі?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:14
zenukua1992 написав:
Користуюсь десь 6 місяців цим додатком.
По всім параметрам він програє, що Монобанку що Привату.
Програє не лише додаток а і сам банк. За будь яку операцію, від банальної щомісячної комісії до виписки по рахунку платиш. Платежів можна уникнути якщо положити на депозит в банку 50 тисяч грн.
Картку брав для кешбеків по рекомендації регулярної підбірки від Finance, але поки в цілому не задоволений.
Комісії можна уникнути зробивши просто необхідну кількість покупок за місяць. Виписку по картковому рахунку вам можуть надати безкоштовно у будь-якому відділенні банку або можете самостійно її перевірити в додатку чи веб-версії особистого кабінету. Які комісії ще у вас були списані?
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:25
Это УГ а не приложение. И чем скорее Альфа это признаёт, тем меньше клиентов потеряет
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Додано: Вів 21 вер, 2021 11:23
Alfa_Bank
, вчера двум друзьям предложил оформить карту Хамелеон.
В общем, один из них сказал, что Sense подлагивает. У него телефон класса ультрабюджет, а у меня флагмант и я тормоза тоже вижу. Может вам выслать напильник, чтобы вы приложуху шлифанули?
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