Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як...

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:25
Задолбали рекламой этого творения. Сколько не рекламируй - пользоваться легче не станет
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:22
Сам клиент Альфа-банка, и это приложение не нравится, вернулся на старое. Только из-за непонятного раздела "Мои рассрочки". В старом ясно и понятно сколько нужно заплатить по рассрочкам в текущем месяце. В новом чёрт ногу сломит разобраться в этом вопросе. Звонил в поддержку, обещали когда-то улучшить. Ну вот когда улучшат, тогда и поговорим.
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