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Finance.ua: Sense SuperApp від
Альфа-Банку — що це і як...

Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:25

Задолбали рекламой этого творения. Сколько не рекламируй - пользоваться легче не станет
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:22

Сам клиент Альфа-банка, и это приложение не нравится, вернулся на старое. Только из-за непонятного раздела "Мои рассрочки". В старом ясно и понятно сколько нужно заплатить по рассрочкам в текущем месяце. В новом чёрт ногу сломит разобраться в этом вопросе. Звонил в поддержку, обещали когда-то улучшить. Ну вот когда улучшат, тогда и поговорим.
Киевлянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:07

Re: Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як.

Старое приложение гораздо лучше
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:13

Отвратительная контора, берут двойную комиссию за перевод денег на карту, 4% и + ещё 1 % и + 5 грн.
Так что не советую связываться с данной конторой.
vitalik_nesterchuk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:24

Re: Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як.

vitalik_nesterchuk написав:Отвратительная контора, берут двойную комиссию за перевод денег на карту, 4% и + ещё 1 % и + 5 грн.
Так что не советую связываться с данной конторой.
О, спонсор :mrgreen:
Faceless
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