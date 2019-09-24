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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:25
Задолбали рекламой этого творения. Сколько не рекламируй - пользоваться легче не станет
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:22
Сам клиент Альфа-банка, и это приложение не нравится, вернулся на старое. Только из-за непонятного раздела "Мои рассрочки". В старом ясно и понятно сколько нужно заплатить по рассрочкам в текущем месяце. В новом чёрт ногу сломит разобраться в этом вопросе. Звонил в поддержку, обещали когда-то улучшить. Ну вот когда улучшат, тогда и поговорим.
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:07
Re: Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як.
Старое приложение гораздо лучше
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:13
Отвратительная контора, берут двойную комиссию за перевод денег на карту, 4% и + ещё 1 % и + 5 грн.
Так что не советую связываться с данной конторой.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:24
Re: Finance.ua: Sense SuperApp від Альфа-Банку — що це і як.
О, спонсор
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