Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 17 вересня розглянув законопроєкт "про олігархів".
Дивися повний текст Комітет ВР рекомендував законопроєкт про «олігархів» до другого читання: що змінилося.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:47
Комітет ВР рекомендував законопроєкт про «олігархів» до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комітет ВР рекомендував законопроєкт про «олігархів» до другого читання: що змінилося.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:48
Щоб там не було написано в законі, впевнений, якщо статус "олігарх" буде негативним, справжніх олігархів просто не внесуть до списку. Це банальний популізм, коли кажуть "олігарх", народ чує коломойський, фірташ, мєртвєчук, ахметов і кричать "на палю їх", а насправді це просто якийсь бізнесмен, якого вирішили "пощипати"...
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