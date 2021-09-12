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Столичні посадовці привласнили
майже 15 млн грн на...

Столичні посадовці привласнили майже 15 млн грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:30

Столичні посадовці привласнили майже 15 млн грн на...

Пропонуємо до обговорення:
Посадовці "Київського центру розвитку міського середовища" КМДА під час реконструкції парку "Кіото", який розташований у Деснянському районі Києва, привласнили майже 15 млн грн.

Дивися повний текст Столичні посадовці привласнили майже 15 млн грн на реконструкції парку «Кіото».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:30

Никогда такого не было, и вот опять.
Невже черговий злочин в КМДА?
unicdima
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