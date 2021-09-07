Документ направлено на підпис президенту.
Дивися повний текст Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків разом із земельними ділянками.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:50
Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків разом із земельними ділянками.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:50
Тепер достатньо буде відсудити собачу будку щоб земля під вашим будинком перейшла до нових власників
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:53
|