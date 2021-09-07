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Голова ВР Разумков підписав
закон про продаж будинків...

Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:50

Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків...

Пропонуємо до обговорення:
Документ направлено на підпис президенту.

Дивися повний текст Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків разом із земельними ділянками.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:50

Тепер достатньо буде відсудити собачу будку щоб земля під вашим будинком перейшла до нових власників
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:53

  silver_arrow_ua написав:Тепер достатньо буде відсудити собачу будку щоб земля під вашим будинком перейшла до нових власників

И? -- раньше достаточно было отсудить земельный участок "щоб земля під вашим будинком перейшла до нових власників".
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