RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:58

Київ, Лук'янівка
Loafer
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:05

  Loafer написав:Київ, Лук'янівка

Ок, були спроби обміняти чи отримали спадщину з 90-х?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17558
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:41

Спроб не було, банкомат приват приймає таке?
Loafer
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 22:21

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

96г принимает. Но смотря какую сумму вы хотите поменять. Нужно заказывать и не факт, что пивезут новые.
Там еще надо правильно их положить, что бы избежать комис.
В одно время МТБ банк принимал, если на 3мес депозит.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіст довів, чому осінь - найкращий час для відкату дола 1, 2
R2 » Вів 13 вер, 2016 10:00
10 6797
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2016 10:29
lapay
Чому долар не падає?
Realist » П'ят 10 січ, 2014 11:29
4 6820
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2014 13:24
ТупУм
Чому з валютних таблиць Finance.UA зникли обмінні пункти? 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2012 16:13
10 9887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2013 11:57
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1934)
03.09.2024 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.