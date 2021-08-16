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У Мінсоцполітики пообіцяли
надбавку жінкам-пенсіонерам

У Мінсоцполітики пообіцяли надбавку жінкам-пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:09

У Мінсоцполітики пообіцяли надбавку жінкам-пенсіонерам

Пропонуємо до обговорення:
З 2022 року при виході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватиметься підвищення до пенсії.

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R2
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