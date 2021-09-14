Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...

Додано: Нед 19 вер, 2021 14:43

0mage0 написав: Я хотів сказати, що якщо Україна куплятиме газ за високою ціною на спотовому ринку Я хотів сказати, що якщо Україна куплятиме газ за високою ціною на спотовому ринку

0mage0 написав: то за це заплатять платники податків. то за це заплатять платники податків.

0mage0 написав: Наскільки я розумію, наразі у нас немає довгострокових контрактів. Наскільки я розумію, наразі у нас немає довгострокових контрактів.

Зачем? Украина добывает свой газ и его реальная цена 1-2 грн/куб.Страшилки про цены на спотовых рынках рассказывают просто как предлог поднять цену на ровном месте. Чтобы зарабатывать на украинцах ещё больше денег.Знаете есть такое, когда втирают доверчивым людям всякую дичь, показывают прайсы с многими нулями и предлагают купить "со скидкой по акции", продавая таким образом товар втридорога, пользуясь доверчивостью наивных покупателей.Они и так уже давно платят за газ по цене спотовых рынков, хотя газ там никто не закупал, не закупает и не будет закупать, его реальная закупочная цена 1-2 грн.Разница просто идет кому-то в карман и уходит за границу.Более того, его не получится продать даже в Европу по тем ценам, по которым его народу Украины продают, потому что эти цены в разы дороже чем Европа закупает. Никто там просто не купит такой дорогой газ. По таким ценам газ можно только принудительно заставить покупать, используя монополию и админресурсы.А зачем нам долгосрочные контракты, если у нас добывается свой газ, которого вполне достаточно для покрытия внутренних потребностей?Это нужно странам, у которых своего газа нет. А нам это зачем?