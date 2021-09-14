|
|
Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 вер, 2021 22:40
Цитрин
при продажу газу по 30 , а не по 8, лише за 1 рік дивіденди в бюджет від УГВ могли б збільшитись на 330 млрд грн.
Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету.
За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило.
Навіть не потрібно примушувати ухилювачів платити податки з зарплат в конвертах. Ці податки можна було б непрямим методом отримати у вигляді податку зі споживання газу.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 32 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|143
|
|
|11
|891
|
|
|16
|1414
|