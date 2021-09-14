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Рекордні ціни на газ у
Європі не позначаться на...

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:40

Цитрин
при продажу газу по 30 , а не по 8, лише за 1 рік дивіденди в бюджет від УГВ могли б збільшитись на 330 млрд грн.

Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету.

За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило.

Навіть не потрібно примушувати ухилювачів платити податки з зарплат в конвертах. Ці податки можна було б непрямим методом отримати у вигляді податку зі споживання газу.
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