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Рекордні ціни на газ у
Європі не позначаться на...

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:40

Цитрин
при продажу газу по 30 , а не по 8, лише за 1 рік дивіденди в бюджет від УГВ могли б збільшитись на 330 млрд грн.

Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету.

За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило.

Навіть не потрібно примушувати ухилювачів платити податки з зарплат в конвертах. Ці податки можна було б непрямим методом отримати у вигляді податку зі споживання газу.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:13

  Ukrainian написав:Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету.


Тоесть у граждан будут отбирать на 30% больше денег. Под них наберут еще больше кредитов, выпустят больше ОВГЗ. Налоги и цены вырастут еще больше. В итоге эти деньги будут выплачены в качестве процентов по внешним долгам и потрачены на всевозможные схемы и миллионные зарплаты для коллаборантов и предателей. А малоимущие будут вынуждены платить еще больше.

Благосостояние граждан и успех государства определяется не тем, сколько собрали бюджета, а тем сколько заработанного оставляют в карманах граждан... :wink:

Газ опять-же является собственностью народа. А то, что Вы предлагаете - это по сути продать газ за границу и слить деньги в пользу воров-коллаборантов-предателей и внешних кредиторов, оставив народ без газа, без денег и без земли.

  Ukrainian написав:За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило.


Субсидии малоимущим - это как помощь аборигенам одеялами зараженными оспой. Её выдают для того, чтобы выплатить бюджетные деньги коммунальным монополиям, смысл которых - собирать деньги с народа на выплату внешних долгов которые народ не брал. Субсидии помогают разрушать экономику и делать страну нищей.

Чтобы помочь малоимущим нужно налоги снижать и делать коммуналку и цены на товары первой необходимости доступными, принуждать монополии снижать цены. А не больше денег отбирать "на помощь детям африки".
Цитрин
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