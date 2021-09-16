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Особливості продажу
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Особливості продажу та купівлі автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:07

Особливості продажу та купівлі автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
Купівля авто – це серйозний крок, до якого слід ретельно підготуватись і вивчити всі тонкощі даного правочину.

Дивися повний текст Особливості продажу та купівлі автомобіля.
R2
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Заказной бред.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:43

Re: Особливості продажу та купівлі автомобіля

sena_2008atp написав:Заказной бред.
Особенно про договор купли-продажи у нотариуса, при том, что в ТСЦ договор делают бесплатно
GALeon
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