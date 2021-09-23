Електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce здійснив свій перший політ у небі.
Дивися повний текст Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео).
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09
Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09
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