RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Електролітак Rolls-Royce здійснив
перший політ (фото, відео)

Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09

Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce здійснив свій перший політ у небі.

Дивися повний текст Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09

Круто, тренд на електрифікацію однозначно має місце бути. Питання, чи дійде до массового виробництва, щоб користувалися не тільки багатії. Але перспективи бовваніють...
robertstuart
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:06

Graphene Batteries will bring all this green movement to a truly new level. But it takes time...
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 01.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)
R2 » Суб 02 жов, 2021 23:45
7 598
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 21:59
unicdima
У monobank з'являться власні банкомати (фото) 1, 2
R2 » Вів 28 вер, 2021 13:24
14 1384
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 10:57
summacut
У Житомирі зводять перший в Україні сміттєпереробний завод
R2 » Чет 23 вер, 2021 08:15
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 вер, 2021 21:25
r_a_piskunov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.