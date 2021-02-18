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40% українців готові переїхати
до іншої країни на...

40% українців готові переїхати до іншої країни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:51

40% українців готові переїхати до іншої країни на...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання.

Дивися повний текст 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:58

Omega
Таке кричуще ніщєбродство, що тачку запаркувати ніде
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:03

Это не показатель, у нас народ будет жрать мивину и ходить в секонде, но ездить на тачке.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:55

Re: 40% українців готові переїхати до іншої країни на...

Модераторы, зачем удалять комментарии? Какое было основание? Обоснуйте, пожалуйста.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:58

  silver_arrow_ua написав:Omega
Таке кричуще ніщєбродство, що тачку запаркувати ніде
НУ все же хотели дешёвые автомобили. Вот и последствия. Выход - продать автомобиль или переехать в менее заселённый район, частный дом. А парковка в центре - привилегия. За неё нужно платить.
К этому и приучают штрафами.
Востаннє редагувалось Omega в Пон 20 вер, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:36

  silver_arrow_ua написав:Omega
Таке кричуще ніщєбродство, що тачку запаркувати ніде

Ну это 54% которые не видят причин уезжать ) им и здесь хорошо, а 40% это +/- черта бедности, там точно машины нет.
alex_dvornichenko
 
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